Quiz ten voordele van lokale natuur Claudia Van den Houte

03 december 2018

14u05 0 Haaltert Natuurpunt Haaltert organiseert op vrijdag 14 december haar tweede Algemene Quiz.

“Het succes van vorig jaar vroeg om een tweede editie”, klinkt het bij de organisatie. De opbrengst van de gezellige avond gaat integraal naar de werking van Natuurpunt Haaltert. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van nieuwe aanplantingen, bosbeheer en materiaal voor de lokale bossen van Groot-Haaltert. “Iedereen met een hart voor de natuur kan op deze manier zijn steentje bijdragen. Bovendien gaat elke deelnemer met een prijs naar huis”, geeft Natuurpunt Haaltert nog mee.

De quiz vindt vrijdag 14 december om 20 uur plaats in zaal Trejen, Geraardsbergsesteenweg 79 in Erembodegem. Deelnemen kost 20 euro (ploegjes van maximaal vier personen). Inschrijven of meer info via renildegees@hotmail.com.