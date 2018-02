Prins carnaval bezoekt De Zilverberk op 'gekke-hoedendag' 09 februari 2018

02u36 60 Haaltert De Aalsterse prins carnaval Alex heeft gisteren een bezoek gebracht aan basisschool De Zilverberk in Haaltert. De school bereidt zich al de hele week voor op carnaval, met elke dag een ander thema.

Zo was maandag 'gekke-harendag', dinsdag 'gekke-dikke-truiendag', woensdag 'gekke-sokken-en-schoenendag' en gisteren was het 'gekke-hoedendag'. De leerlingen brachten zelf een hoed mee van thuis en sommige leerlingen maakten er zelf een op school. Het bezoek van de prins carnaval was een verrassing voor de leerlingen. Haiko (10) uit het vijfde leerjaar was blij met het bezoek van de prins: "Ik was verbaasd, maar het is leuk dat hij naar onze school komt. Ik heb de prinsverkiezing op tv gevolgd en vind het knap dat hij prins is kunnen worden ondanks zijn beperking. Ik ben trots." Vandaag sluit de school de carnavalsweek af met een zelf versierde wagen en stoet. (CVHN)