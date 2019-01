Prachtig verklede driekoningengroepen halen dorpsgenoten door de mangel Claudia Van den Houte

06 januari 2019

17u56 2 Haaltert In Denderhoutem, het ‘Mekka van Driekoningen’, werd het grootste feest van het jaar weer uitbundig gevierd. Twaalf volwassen groepen en zeven jeugdgroepen namen deel aan de jaarlijkse driekoningenwedstrijd.

De verklede groepen trokken naar jaarlijkse gewoonte naar vooraf vastgelegde locaties of ‘open huizen’ om daar een nummertje te brengen. Gebeurtenissen uit de actualiteit kwamen weer veelvuldig aan bod tijdens de liedjes en dansjes. Zo werd er gezongen over de politiek in Haaltert, de verkiezingen, handels- en horecazaken in Denderhoutem die sluiten, opengaan of nieuwe uitbaters hebben, de vandalen die ruiten stukschoten, de stamgasten van café Torenhof die een Lottopot wonnen en zelfs de ‘Mars voor de Democratie’ in buurgemeente Ninove.

“Het was opnieuw een topeditie”, zegt Patrick Van Weyenberg van de Feestraad Atom. “Er was veel volk op de baan en zaal Hand in Hand zat afgeladen vol. Daarnaast waren er ook buiten de wedstrijd nog veel groepen op de baan. Bij de volwassenen waren er twee groepen meer die meededen, bij de kinderen nam er één groep minder deel dan vorig jaar. Naar de toekomst toe gaan proberen om het aantal jeugdgroepen nog iets te doen stijgen en ook qua timing - het duurde allemaal iets langer dit jaar - zullen we bekijken om één en ander bij te sturen, maar grote veranderingen zullen er alvast niet komen. De wedstrijd blijft een succes.”

‘Straffen Toebak’ won voor het derde jaar op rij de driekoningenwedstrijd en mag volgend jaar de Drie Koningen uitbeelden. ‘Afgetrentj’ werd net als vorig jaar weer tweede. Dit jaar was het verschil iets groter, namelijk 3,8 punten. Vorig jaar haalde Straffen Toebak de nipste winst ooit in de geschiedenis van Driekoningen, met amper een tiende van een punt verschil.

‘De Kerjezenezen’ werden derde, gevolgd door ‘De Mottige Mirza’s’ en ‘Oe zitnjt é’.