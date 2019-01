Politiezone Denderleeuw/Haaltert houdt voor derde weekend op rij grote controles in kader van BOB-campagne Zone kreeg hulp van aspirant-hoofdinspecteurs en scheepvaartpolitie die extra controle doet op drugs. Koen Baten

20 januari 2019

13u01 0

In Denderleeuw en Haaltert zijn het afgelopen weekend grote controles gehouden op de grote wegen en op de invalswegen. De controle begon vrijdagavond rond 21.00 uur en ging het hele weekend door. “Het is al het derde weekend op rij dat we controles doen ik kader van de winterBOB-campagne”, zegt commissaris Wim Van Vaerenbergh.

“Ondanks ons te kort aan politieagenten zetten we hier toch volop op in, omdat we merken dat er toch nog altijd een klein percentage blijft rijden onder invloed”, klinkt het. Voor deze controle konden ze beroep doen op enkele aspirant-hoofdinspecteurs. Deze controle maakte deel uit van hun opleiding. “Deze controle maakt deel uit van onze opleiding en geeft ons de ervaring in de praktijk met de hulp van de politie van Denderleeuw/Haaltert”, klinkt het.

Naast de aspirant hoofdinspecteurs werd er ook gebruik gemaakt van een ‘swap-toestel’. “Dit toestel neemt een staal van je handen en meet dan of er drugs aanwezig is”, aldus Van Vaerenbergh. “Dit toestel is van de scheepvaartpolitie die ons dit weekend ook heeft bijgestaan. In totaal hebben we dit weekend met de hele controlepost ongeveer 20 agenten ingezet, wat een bijzonder groot dispositief is”, klinkt het.

Onaangekondigde controles blijven ook heel belangrijk volgens de politiezone. “We merken dat er veel minder positief zijn als de controles aangekondigd worden. Daarom is het ook belangrijk dat niet alles op voorhand gecommuniceerd wordt en dat we elk moment van de dag controleren”, zegt Jo Lievens, hoofdinspecteur bij de dienst verkeer.

Ook de automobilisten zelf zijn voorstander van de controles. “Ik rij nu negen jaar met de wagen, maar ik vind het zeker goed dat ze deze controles blijven doen. Je merkt dat er toch nog altijd ongevallen zijn onder invloed, dus voor mij mogen ze dit zeker nog meer doen”, zegt Ille Beulens.