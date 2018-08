Politie vat twee drugsdealers Koen Baten

02 augustus 2018

De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft na doorgedreven onderzoek twee personen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Dat gebeurde na twee huiszoekingen in Haaltert op 31 juli. Bij de huiszoekingen werd meer dan een kilogram speed, XTC, marihuana en anabole middelen aangetroffen. De verdachten, twee mannen van 38 en 41 jaar oud uit Haaltert, werden gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Beide personen zijn al meermaals in aanraking gekomen met de politie en het gerecht. Beide mannen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.