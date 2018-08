Pluimvee Schouppe mag toch

op Ninoofse markt staan Stad stelt via spoedprocedure dierenarts aan

na pseudovogelpest Claudia Van den Houte

13 augustus 2018

20u03 1 Haaltert Pluimveebedrijf Schouppe zal vandaag, dinsdag, opnieuw paraat zijn op de wekelijkse markt in Ninove. Het bedrijf uit Haaltert moest zes weken sluiten nadat er pseudovogelpest was vastgesteld. Om toch terug op de Ninoofse markt te mogen staan, riep de stad Ninove een spoedprocedure in.

Begin juli werden liefst 3.400 dieren afgemaakt bij pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert, nadat het federaal voedselagentschap (FAVV) er de ziekte van Newcastle, beter bekend als pseudovogelpest, had vastgesteld. Het bedrijf zat plotsklaps in zak en as. Afgelopen vrijdag mocht Pluimvee Schouppe terug de deuren openen. Ook kreeg het bedrijf opnieuw de toelating om haar pluimvee te verkopen op openbare markten. Het bedrijf staat onder meer al jaren op de wekelijkse markt in Ninove, maar kreeg aanvankelijk toch een 'njet' van de stad Ninove. "De stad zou een dierenarts moeten aanstellen, maar wou die kost niet op zich nemen", zegt Rosette De Nul van Pluimvee Schouppe.

Dierenarts moét aanwezig zijn op markt met pluimvee

Naar aanleiding van de ziekte van Newcastle is er een aantal maatregelen van kracht in België. Openbare markten met pluimvee kunnen, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de markt onder officieel toezicht staan van een erkende dierenarts die is aangesteld door de lokale overheid. "We kunnen die regels niet overtreden. Bovendien primeert de veiligheid boven alles", aldus schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). Het schepencollege moet beslissen over de aanstelling van een dierenarts en dat komt normaal pas dinsdagnamiddag samen. Toch werd er uiteindelijk een oplossing gevonden zodat het bedrijf vandaag toch aanwezig is op de markt. "Na overleg met de burgemeester kunnen we via een burgemeestersbesluit dat morgenochtend (dinsdagochtend, red.) bekrachtigd wordt door het schepencollege, toch een dierenarts aanstellen."

Veel steun gekregen van klanten

Intussen is Pluimvee Schouppe alweer druk aan de slag. "Emotioneel is het een zeer zware periode geweest. Heel wat dieren heb ik zelf van jongs af opgekweekt. Dan heb je automatisch een band met die dieren. Het zal een litteken blijven, maar het komt wel goed. Het heeft gewoon wat tijd nodig. Het doet goed om opnieuw gekakel te horen", aldus Rosette De Nul. "We hebben heel veel steun gekregen van onze klanten. Dankzij hen hebben we de moed om door te gaan. Al die steun doet enorm deugd. Toen we vrijdag na zes weken de deuren weer open deden, was het echt een overrompeling van mensen. De mensen wilden ons spreken, ons zien en natuurlijk dieren kopen. Sommige klanten zaten er al zes weken op te wachten. We hebben zaterdag al moeten bijbestellen. Het is fijn om opnieuw contact te hebben met mensen en met dieren. En natuurlijk om na zes weken terug inkomsten te hebben."

Kristl Spiliers uit Aspelare komt normaal enkele keren per maand bij Schouppe langs om voeding te kopen voor haar cavia's, konijnen en kippen. "Mijn dieren zijn de korrels van hier gewoon. Ik heb in die zes weken verschillende keren gebeld om te horen of het bedrijf terug openging. Ik was erg geschrokken toen ik hoorde wat er was gebeurd. Ik ben zeer blij dat het terug open is."