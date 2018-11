Phaedra Van Keymolen wordt voorzitter provincieraad Claudia Van den Houte

15 november 2018

18u50 0 Haaltert Phaedra Van Keymolen, huidig fractieleider van CD&V in Haaltert, wordt de nieuwe voorzitter van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.

Van Keymolen (43) behaalde als lijsttrekker in het arrondissement Aalst-Oudenaarde 8.129 voorkeurstemmen. Ze is al 12 jaar provincieraadslid en is pas de tweede vrouwelijke voorzitter van de Oost-Vlaamse provincieraad, na afscheidnemend voorzitter Greet De Troyer (sp.a) uit Ninove. Voor de provincie Oost-Vlaanderen is er een akkoord tussen N-VA, CD&V en Groen.

Van Keymolen is in Haaltert al 18 jaar gemeenteraadslid in de oppositie en wordt in januari voor het eerst schepen, in een coalitie van N-VA, CD&V en sp.a. Ze wordt schepen van onder andere Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid.