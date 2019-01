PHAEDRA VAN KEYMOLEN "Nu kunnen we pas écht het verschil maken" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Claudia Van den Houte

Phaedra Van Keymolen (42) is na 18 jaar in de oppositie als gemeenteraadslid voor CD&V eindelijk schepen. Ze staat samen met haar coalitiepartners N-VA en sp.a voor een uitdaging: de gemeente weer vooruit duwen na de stilstand door de onbestuurbaarheid. Het spel werd hard gespeeld, maar Van Keymolen heeft er vertrouwen in: "We zullen af en toe van mening verschillen, maar over één ding denken we alvast hetzelfde: een woord is een woord. En dat breek je niet."

Phaedra Van Keymolen staat te popelen om van start te gaan met de nieuwe meerderheid. Na 18 jaar is het eindelijk haar beurt. Het hoeft niet meer gezegd dat ze daarmee zeer blij is. "Na drie legislaturen in oppositie, een eeuwigheid, is het fijn om eindelijk onze programmapunten te kunnen realiseren. Ik werkte al aan drie partijprogramma's mee, maar dan beland je in de oppositie en kun je wel punten naar voor schuiven - punten waarmee de meerderheid ook akkoord gaat - maar toch worden ze niet goedgekeurd", vertelt Van Keymolen. "Na de onbestuurbaarheid is er daarin wel wat verandering gekomen en werd er toch meegestemd wanneer de oppositie goede punten aanbracht. Als lid van de meerderheid zal ik ook proberen om te luisteren naar de oppositie. Ik weet immers hoe frustrerend het kan zijn als je aan de 'verkeerde' kant van de tafel zit. Al ben ik ook wel blij dat ik in de oppositie heb gezeten en de stiel van daaruit heb geleerd. Maar het is vanuit de meerderheid dat je echt het verschil kunt maken."

Zwarte bladzijde

De onbestuurbaarheid is een zwarte bladzijde in de Haaltertse politiek. Ze kwam er door een breuk tussen coalitiepartners N-VA en Open en Liberaal, waarna twee schepenen van die laatste partij meestemden met de oppositie, bestaande uit Centrumlijst en CD&V, in plaats van met hun coalitiepartners N-VA en sp.a. Centrumlijst en CD&V trokken toen soms hard van leer tegen N-VA en sp.a - een meerderheid die een minderheid was geworden in de gemeenteraad. Nu vormt CD&V dus een nieuwe meerderheid met N-VA en sp.a, die ze zo bekampt heeft, in het bijzonder burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). "Veerle Baeyens en ik zijn allebei sterke karakters die op onze strepen staan. We zullen zeker regelmatig van mening verschillen, maar over één ding denken we alvast hetzelfde: afspraak is afspraak, een woord is een woord. Daar kom je niet op terug. Je mag al eens van mening verschillen, maar eens je tot een beslissing komt, moet je je daaraan houden. Dat is de basis voor vertrouwen. En dat vertrouwen is er. Je moet elkaar ook iets gunnen, in een schepencollege gaat het niet over je partij. Open communicatie is zeer belangrijk, zwijgen is geen oplossing."

Daarom is een nieuwe onbestuurbaarheid volgens Van Keymolen uitgesloten. "We zijn niet haatdragend, het blijft niet hangen. De onbestuurbaarheid is er gekomen door een ruzie tussen N-VA en Open en Liberaal. Er zijn wel lange tijd zaken geweest waarmee we niet akkoord gingen, die dan geëscaleerd zijn. De onbestuurbaarheid is een kantelmoment geweest. Nadien besefte iedereen dat het tijd was om uit de loopgraven te komen en met een nieuwe lei te starten. We hebben het nooit echt persoonlijk gespeeld, dus we konden nog met elkaar door één deur."

Middenveld

Van Keymolen krijgt als eerste schepen een hele reeks bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening en Grondgebied, Stedenbouw, Gebouwen, Energie, Gemeentelijk Structuurplan, Omgevingsvergunningen, Sociale Woningbouw en Huisvesting, Leefmilieu, Huisvuil, Hinderlijke Inrichtingen, Land- en Tuinbouw en Onderwijs. "Het is een logisch pakket. Mijn bevoegdheden bevatten alles wat te maken heeft met omgeving."

"Als CD&V trekken we ook de kaart van het maatschappelijk middenveld. Bij belangrijke beslissingen zullen we erover waken dat die gedragen zijn. De mensen moeten hun zeg kunnen doen over de zaken. We moeten proberen om beslissingen van onderuit op te bouwen en met het middenveld tot een goede samenwerking komen. Al kan je nooit voor iedereen goed doen. Daarom is het belangrijk om duidelijk uit te leggen waarom we bepaalde beslissingen nemen. Ik heb een groot hart voor natuur en landbouw. Ik plan de oprichting van een landbouwraad. Ook zou ik de milieuraad graag meer laten samenkomen."

CD&V heeft samen met Centrumlijst altijd gepleit voor een verlaging van de belastingen. "Ze zijn al verlaagd van 7,5 naar 7,2 procent. Of dat nog zal veranderen na 2019, kan ik nog niet zeggen. We moeten bekijken welke middelen er zijn. Wel zullen we alle retributies en belastingen die er nu zijn bestuderen om te zien wat er nuttig is en wat niet. Je kunt de belastingen laag houden als je geen investeringen doet, maar er is bijvoorbeeld een groot gebrek aan sportinfrastructuur waaraan gewerkt moet worden. Het is een kwestie van een goed evenwicht te vinden." (CVHN)