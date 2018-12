Phaedra Van Keymolen legt eed af als nieuwe provincieraadsvoorzitter Claudia Van den Houte

03 december 2018

19u57 1 Haaltert Phaedra Van Keymolen, huidig fractieleider van CD&V in Haaltert, heeft maandag de eed afgelegd als de nieuwe voorzitter van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.

De installatievergadering van de nieuwe provincieraad vond maandag plaats. Voortaan zetelen er 36 raadsleden in plaats van 72 in de provincieraad. De 36 raadsleden legden de eed af in handen van afscheidnemend voorzitter Greet De Troyer (sp.a) uit Ninove. Phaedra Van Keymolen legde de eed af als de nieuwe voorzitter van de Oost-Vlaamse provincieraad. “Op naar zes constructieve jaren”, aldus Van Keymolen. “Als voorzitter zal ik het aanspreekpunt zijn voor zowel de oppositie als de meerderheid en als brugfiguur optreden tussen de raad en de deputatie”.

Phaedra Van Keymolen (42) is al 12 jaar provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en 18 jaar gemeenteraadslid in Haaltert. Ze wordt in januari voor het eerst schepen.

Ook de gedeputeerden legden de eed af: eerste gedeputeerde is Kurt Moens, tweede gedeputeerde Leentje Grillaert, derde gedeputeerde Riet Gillis en vierde gedeputeerde Annemie Charlier.