Peter vertelt op Nederlandse NPO 3 over zijn ‘optredens’ met Fatboy Slim Man won in 1999 meet-and-greet met muzikant, en mocht drie keer mee het podium op KOEN MOREAU

26 december 2018

16u25 1 Haaltert De uit Haaltert afkomstige Peter De Lepeleer is zaterdagavond te gast in het populaire eindejaarprogramma ‘Top 2000 a Gogo’ met Matthijs van Nieuwkerk op het Nederlandse NPO 3. Peter vertelt er over de zomer van zijn leven, 20 jaar geleden. Dankzij Merenaar Mario Heymans belandde hij toen op het podium bij Fatboy Slim in Werchter. Later mocht hij dat nog twee keer overdoen. De mensen van NPO 3 vonden met succes nog enkele beelden van deze optredens terug. “Geweldig om dat allemaal terug te zien”, aldus Peter De Lepeleer.

Peter De Lepeleer en Mario Heymans waren cafévrienden. Samen feesten en plezier maken, was vaste prik. Zo ook tijdens Aalst carnaval. “Heel wat van die momenten werden voor eeuwig vastgelegd door Mario. Die was voortdurend aan het fotograferen”, herinnert Peter zich. Die vond al dat gefotografeer overigens niet altijd even leuk. “Soms werden er wel eens beelden gemaakt waarvan je liever had dat je daar en in die toestand niet op stond.” Het zorgde er wel voor dat Mario een geweldig beeldarchief had.

Foto

Die beelden kwamen in de zomer van 1999 goed van pas toen Humo een fotowedstrijd hield. Die wedstrijd zette het bezoek van Fatboy Slim aan Werchter in de kijker. “Je diende je te verkleden in de dikke jongeman die op de hoes van een Fatboy Slim plaat en in één van zijn videoclips te zien was”, herinnert Mario zich. Doordat hij zelf aan de magere kant was, vond hij een geniale oplossing. “Ik stuurde een kiekje van een dik cafémaatje op in de hoop een cd te winnen”, lacht hij

Hoofdprijs

Een bijzonder goed plan. Ware het niet dat net die foto de hoofdprijs en een meet-and-greet met Fatboy Slim won. “Aangezien ik toch door de mand zou vallen, kon ik niet anders dan opbiechten en mijn vriend vertellen dat hij naar Werchter mocht”, vertelt Mario. Iets dat Peter, toen 30 jaar, helemaal niet erg vond. “Zelf had ik de cd al. De meet-and-greet interesseerde me minder, maar de kans om gratis naar Werchter te gaan was geweldig.”

Uitzinnig publiek

De meet-and-greet verliep echter wat anders dan gepland. “Door de laattijdige aankomst van Fatboy Slim werd ik bij het begin van diens set het podium opgeduwd.” Daar stond hij dan in een identiek bruin T-shirt als het album-mannetje met opschrift ‘I’m #1 so why try harder’. “Ik wist niet wat me overkwam, maar zodra ik op het podium kwam, werd het publiek uitzinnig.” Aangezien wegduiken geen optie was, koos Peter voor het enige alternatief. “Ik begon maar wat mee te dansen en hoe gekker ik deed, hoe liever het publiek het had.”

Vervolg

Een geweldige ervaring waarvan nauwelijks bewijs bestaat. “Vandaag zouden daar ongetwijfeld smartphonebeelden van zijn, maar toen was dat niet aan de orde. Omdat alles zo laat geregeld was, waren er ook geen vrienden mee. Ik herinner me de autorit naar huis als één van de eenzaamste ooit. Ik stond stijf van de adrenaline, maar kon niemand vertellen wat ik had meegemaakt.” Die kans kwam echter nog.

“Een week later kreeg ik telefoon van het management van Fatboy Slim. Vraag was of ik nog eens hetzelfde wou doen tijdens het Schotse ‘T in the Park’ festival.” Deze keer was er wel een meet-and-greet met Norman Cook van Fatboy Slim. “We verbleven in hetzelfde hotel en trokken samen naar de festivalweide.” Net als vorige keer reageerde het publiek dolenthousiast. “Het was geweldig en ik heb me toen ook enorm geamuseerd.”

Zelfde vorm

In 2004 leverde zijn postuur Peter nog een derde optreden op. “Toen kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik nog steeds dezelfde vorm had. Doordat dat het geval was, mocht ik dankzij een zieke David Bowie mee met Fatboy Slim op het hoofdpodium van Deense Roskilde.”

Verdere optredens bleven nadien wel uit en intussen is Peter vermagerd waardoor hij ook van ver niet meer op het dikke, zwarte mannetje lijkt. De herinneringen koestert hij wel en die herinneringen zijn zaterdagavond om 19.25 uur het onderwerp in het populaire eindejaarprogramma ‘Top 2000 a Gogo’ met Matthijs van Nieuwkerk op het Nederlandse NPO 3. “Zij vonden met succes enkele beelden terug van die optredens. Geweldig om terug te zien”, besluit Peter.

Top 2000 a Gogo, NPO 3, zaterdag 29 december om 19.25 uur.