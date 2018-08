Patrick Van Weyenberg trek met eenmanspartij P.A.T. naar kiezer Claudia Van den Houte

18 augustus 2018

03u02 0 Haaltert Patrick Van Weyenberg uit Denderhoutem trekt op 14 oktober naar de kiezer met zijn eigen partij P.A.T. Hij kwam zes jaar geleden voor het eerst op met Centrumlijst-Vld, waarvan hij tot enkele maanden geleden voorzitter was.

Patrick Van Weyenberg maakte in maart bekend dat hij opstapte als voorzitter van Centrumlijst-Vld en de partij verliet. Tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober komt hij op als eenmanspartij P.A.T. Dat staat voor 'Positieve Andere Toekomst'. Van Weyenberg is bijna 30 jaar lokaal bankagent en verzekeringsmakelaar in Denderhoutem. Hij is onder andere de oprichter van 'Stappen tegen Pesten' en is 18 jaar lid van de Koninklijke Feestraad Atom.

"Ik wil mij nu politiek onafhankelijk engageren omdat ik tijdens de voorbije vijf jaar zaken gezien heb en beslissingen heb gehoord waarvan ik overtuigd ben dat ze veel beter en anders kunnen, in het belang van iedere inwoner van Haaltert", vertelt Van Weyenberg. "Ik wil een tegenwicht bieden aan de kiezer. De traditionele partijen pretenderen allemaal verjonging en vernieuwing, maar trekken opnieuw met dezelfde mensen naar de kiezer, mensen die nu al vijf jaar niet kunnen overeenkomen en die er samen voor gezorgd hebben dat de gemeente bijna twee jaar onbestuurbaar is geweest. Uiteindelijk schuiven ze de zwarte piet naar elkaar toe. Als hier geen verandering in komt, dan vrees ik voor de toekomst. Daar wil ik iets aan doen."

Van Weyenberg wil naar eigen zeggen investeren in de burger en zijn veiligheid, in de verenigingen en in het sociaal leven in al zijn facetten.