Patrick Van Weyenberg stapt tiende Dodentocht voor goed doel eerste keer samen met zoon en dochter Claudia Van den Houte

08 augustus 2018

19u38 2 Haaltert Patrick Van Weyenberg (51) uit Denderhoutem stapt voor de tiende keer de Dodentocht van Bornem voor het goede doel. Dit jaar start hij vrijdag voor het eerst samen met zijn dochter Evi (22) en zijn zoon Wouter (24) aan de Dodentocht voor 'Stappen tegen Pesten'.

Patrick stapt al tien jaar de Dodentocht van Bornem voor een goed doel. De voorbije jaren was dat goede doel telkens School Zonder Pesten vzw, die kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs schoolvoorstellingen en educatief materiaal aanbiedt in de strijd tegen pesten. Zijn team 'Stappen tegen Pesten' groeit elk jaar. "We zijn intussen met een 70-tal mensen, maar velen werken mee achter de schermen. Voorlopig zijn er 38 die de Dodentocht meestappen, bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar", klinkt Patrick tevreden.

Voor Patrick wordt het dit jaar een speciale Dodentocht. Niet alleen is het de tiende keer dat hij de 100 km-lange tocht aflegt, dit jaar stappen ook zijn dochter Evi en zijn zoon Wouter van bij de start mee. Wouter deed in 2010 al eens mee, maar moest na 35 km stoppen door een kwestuur aan zijn voet. "Dit jaar hoop ik zeker de helft van de tocht mee te doen. Grote afstanden heb ik nog niet afgelegd, maar ik heb als bewakingsagent een heel actieve job waardoor ik veel rondwandel." Evi gaat voor de volledige 100 km. "Ik heb de laatste maanden regelmatig gewandeld. Vaak wandelde ik 's zondags in groep - met onder meer ook mijn papa - 15 à 20 km. Ik heb ook meegedaan aan de Halletocht, die 33 km bedroeg." Papa Patrick gaf alvast enkele tips mee. "Op je eigen tempo stappen, regelmatig eten en drinken, een babbeltje slaan om wakker te blijven, soms eens rusten maar niet te lang en goede kousen en schoenen aandoen."

Patrick is blij dat zijn kinderen met hem aan de start zullen staan vrijdag. "Ze zijn vanaf het begin betrokken in onze Stappen tegen Pesten-actie", aldus Patrick. "Het is een uitdaging, die 100 km, zeker omdat het voor het goede doel is", aldus Evi. Zowel zij en haar broer zijn vroeger zelf nog gepest geweest. "Dat motiveert je extra om er iets tegen te doen. Niet iedereen is zoals ons sterk genoeg om zich ertegen te verzetten."

Patrick en zijn kinderen mogen dan wel samen starten, het is twijfelachtig dat ze samen over de eindmeet zullen gaan gezien de sportieve benen van Evi. "Ik hoop dat we zolang mogelijk samen zullen blijven, maar tijdens de voorbereidende wandelingen kwam er vaak een afstand tussen ons", zegt Evi. "Iedereen stapt op zijn eigen tempo. Ik vind dat mijn dochter beter stapt dan mij", aldus Patrick.

Patrick hoopt vooral voldoende geld te kunnen inzamelen voor Stappen tegen Pesten. "Vorig jaar konden we 18.000 euro inzamelen. Gezien er nu meer medewerkers zijn, hopen we dat bedrag minstens te evenaren of liefst nog te verbeteren." Bewoners die langs het parcours van de Dodentocht wonen, stelden via Facebook zelf hun huis of tuin ter beschikking als rustplek voor de Stappers tegen Pesten. De stappers steunen kan door een gift over te schrijven op IBAN BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling 014/0560/00016. Bij giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Je kan ook een snoepzakje kopen tegen 5 euro bij alle leden van het team of in het Fintro-bankkantoor in Denderhoutem.