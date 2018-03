Patrick Van Weyenberg stapt op als voorzitter van CL-VLD 21 maart 2018

02u42 0 Haaltert Patrick Van Weyenberg uit Denderhoutem stapt op als voorzitter van Centrumlijst-VLD Haaltert. Hij verschilt van mening over de toekomst van de partij.

"Men pretendeert al enkele jaren vernieuwing, maar die komt er nog steeds niet. Nieuwkomers maken geen kans. Men wil gewoon dezelfde mensen terug op de lijst plaatsen. De oudere generatie moet niet weg, maar zou wel een duidelijk signaal moeten geven aan de kiezer dat ze de fakkel doorgeeft. Dat zit er niet aan te komen. Toen ik bij de vorige verkiezingen in de politiek ben gestapt, heb ik onmiddelijk gezegd dat het niet de bedoeling was om alleen te knikken of de lijst te vullen. Er zijn nieuwkomers met ambitie die gebruikt worden voor de stemmen, maar die geen kans maken", aldus Van Weyenberg. "Het is eigenlijk al langer sluimerend. Ik krijg als voorzitter niet de steun en het vertrouwen van de partij. Als voorzitter moet je over alles op de hoogte worden gebracht, maar toch gebeuren er zaken achter mijn rug. Daarom houd ik de eer aan mezelf."





Geen definitief afscheid

Van Weyenberg stapt niet alleen op als voorzitter, maar verlaat de partij volledig. Een definitief afscheid van de politiek is het nog niet. "Ik houd de deur nog op een kier wat mijn politieke toekomst betreft. Ik zal eens nadenken over een alternatief, maar ik ga alles eerst laten bezinken en eens nadenken in hoeverre ik er nog tijd en energie wil in steken." Bij CL-VLD zag men het niet aankomen. "Ik kan niet in zijn hoofd kijken", zegt Peter De Smet van CL-VLD. "Hij voelt dat hij niet de volgens hem juiste plaats zou krijgen, al moet er nog gesproken worden over de plaatsen op de lijst. Als partij zet je natuurlijk je beste pionnen vooraan. Je zet je nieuwkomers toch niet op de beste plaats?", aldus De Smet. "We hebben hem nog gevraagd om erover na te denken, maar zijn beslissing stond vast." Patrick Van Weyenberg is gekend als bestuurslid van de Koninklijke Feestraad van Denderhoutem en stapt ook elk jaar de Dodentocht in Bornem met 'Stappen tegen Pesten'. (CVHN)