Paasfeest en paaseierenraap in LDC Rustnbeetje Claudia Van den Houte

10 april 2019

14u34 3 Haaltert In het lokaal dienstencentrum Rustnbeetje vindt er op vrijdag 19 april een paasfeest met paaseierenraap plaats.

Kinderen tot tien jaar oud kunnen deelnemen aan de paaseierenraap, vergezeld door hun ouders of grootouders. Eerst knutselen de kinderen een zelfgemaakt paasmandje in elkaar waarin ze de eitjes kunnen verzamelen. Daarna start de paaseierenraap. Ook de paashaas komt op bezoek. Clown Max brengt animatie, zoals ballonplooien, goochelen, een vuuract en meer.

Het paasfeest vindt vrijdag 19 april van 14 uur tot 16 uur plaats in lokaal dienstencentrum Rustnbeetje, Heldergemstraat 136 in Heldergem. De prijs bedraagt 2 euro of 1,5 euro aan kansentarief voor UiTPAS Dender.