Paaseierenraap in Warandepark 30 maart 2018

De Vlaamse Kring Haaltert organiseert zaterdagvoormiddag haar jaarlijkse paaseierenzoektocht in het Warandepark. Dit jaar is er, door de Slagboomvrienden, ook een editie in de tuin van de pastorij van deelgemeente Denderhoutem op paasmaandag 2 april. Het programma is op beide locaties identiek. De kinderen worden in drie leeftijdsgroepen opgedeeld zodat de allerkleinsten niet onder de voet worden gelopen door al te enthousiaste grotere kids. De zoektocht start om 10 uur voor de peuters van 0 jaar tot het instapklasje. Om 10.30 uur komen de kleuters van 3 tot 6 jaar aan de beurt en om 11 uur kunnen de kinderen van 7 tot 10 jaar hun gang gaan. Ieder kind gaat met een zakje chocolade-eieren naar huis. De volwassenen kunnen intussen terecht aan de paasbar voor een glaasje cava. De paaseierenraap is gratis voor alle kinderen tussen 0 en 10 jaar van Groot-Haaltert, inschrijven is niet nodig.





(CVHN)