Oudste woning van Heldergem tegen de vlakte Claudia Van den Houte

13 maart 2019

20u56 0 Haaltert Het huis op het Oud-Dorp 77 in Heldergem werd gesloopt. Het gaat wellicht om de oudste woning van het dorp.

De woning werd vermoedelijk in 1769 gebouwd. Het is nog een tijdje het gemeentehuis geweest, met een kamertje dat dienst deed als ‘cachot’. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verkocht een zekere ‘Sidonie’ die aan de rechterzijde woonde er clandestien drank aan de Duitse soldaten. Het gebouw met bijhorende boomgaard had een oppervlakte van 15 are en 10 ca. De Heemkundige Kring Haaltert kon in 2012 nog een kijkje nemen in het gebouw en trof er boven de schouw in de woonkamer nog een fresco uit 1881 door zekere V. Herreman.

De woning had ook opmerkelijke zolder. Die was overwelfd door 17-meter lange boomstammen en had nog een houten vloer, die destijds gebruikt werd voor het drogen van het graan. De eerste bewoners, voor zover geweten, waren Joannes-Baptist Cobbaut en Martina Albertina Buyl. De laatste bewoner was Kamiel Moreels.

Gemeenteraadslid Pieter De Spiegeleer noemt de sloop van het gebouw een gemiste kans. “Het had beschermd moeten zijn. Het had unieke troeven, zoals de ligging, als laatste huis voor natuurgebied Den Dotter. Het had een symbolische toekomstfunctie kunnen krijgen, zoals een minimuseum, een toeristisch infopunt over Haaltert in het algemeen en/den Dotter in het bijzonder...”

“Gebouwen beschermen is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van de Vlaamse erfgoedcel”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Gebouwenbeheer Phaedra Van Keymolen (CD&V). “De woning was privé-eigendom en een eigenaar heeft nog altijd de autonomie om het te verkopen. Het is voor een gemeente ook niet haalbaar om elke privéwoning te kopen. Ik weet ook niet of de woning wel te koop heeft gestaan. Wij hebben alvast van niemand de vraag gekregen om ze aan te kopen.”

Er zouden plannen zijn voor meergezinswoningen op de plaats van de afgebroken woning. “Dat is alleszins nog niet goedgekeurd op het schepencollege, of alvast niet sinds ik schepen ben”, aldus Van Keymolen.