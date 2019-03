Oudste inwoner van Haaltert Josephine De Petter (105) overleden Claudia Van den Houte

04 maart 2019

18u03 0 Haaltert Josephine De Petter, de oudste inwoner van Haaltert, is overleden. Ze werd 105 jaar en zes maanden oud.

Josephine werd op 19 augustus 1913 geboren in Moorsel, waar ze opgroeide en zelfstandig bleef wonen tot ze bijna 103 was. De laatste twee jaar verbleef ze in rusthuis Sint-Jozef in Haaltert. Op een verminderd zichtvermogen na, voelde ze zich nog zeer goed. Veertien dagen geleden werd ze ziek. Ze overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Ze had drie kinderen — haar twee zoons zijn al overleden —, vijf kleinkinderen, tien achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind.

“Samen met mijn vader baatte ze vroeger een café uit”, vertelt haar dochter Jos Vereecken. “Eerst café ‘t Vlaams Huis aan het station in Moorsel, nadien café de Kaalberg, ook in Moorsel. Toch lustte ze vroeger geen alcohol. Het is pas toen ze op haar 85ste naar een serviceflat verhuisde, dat een elixer haar af en toe wel smaakte. Op de vraag wat ze had gedaan om zo oud te worden antwoordde ze op haar 100ste: ‘‘s Namiddags een Geuzeke en ‘s avonds een elixir’. Met één flesje deed ze wel twee dagen.”

“Mijn moeder was een sterke vrouw. Ook nadat ze haar man en twee van haar kinderen in een paar maanden tijd verloor, sleurde ze zich erdoor. Ze heeft nooit in het ziekenhuis gelegen. Ze leek voor mij onsterfelijk. Ze was ook heel joviaal, haar deur stond altijd open voor iedereen.”

De uitvaart vindt plaats in de kerk van Moorsel op donderdag 7 maart om 10 uur.