Oude ambachten en dieren zorgen voor boerenleute op Halfoogstfeesten Claudia Van den Houte

20 augustus 2018

03u22 4 Haaltert De hoeve Schollaert in Stichelen was opnieuw het decor voor de Halfoogstfeesten, die vorig jaar na 20 jaar nieuw leven werden ingeblazen. Er viel het hele weekend lang heel wat te beleven op het domein aan de hoeve.

Zo waren er tal van oude ambachten te zien, zoals strovlechten, kantklossen, houtdraaien, spinnen, boekbinden, weven enzovoort. De Lichtaartse Kloppers gaven verschillende demonstraties vlegeldorsen, lieten zien hoe er vroeger geoogst werd met een korenpik en pikhaak en meer. De vereniging bestaat al 48 jaar en was er vorig jaar ook al bij. "We hebben er erg van genoten", vertelt Sus Pulmans van De Lichtaartse Kloppers. "Wijzelf houden ook Halfoogstfeesten en we zien dat het volk hier in Denderhoutem wat trager op gang komt, maar dat de mensen langer blijven. Tegenover vorig jaar zijn er ook een aantal zaken verbeterd. Zo zijn de buurtwegen parkeervrij, zodat we er makkelijker konden geraken. Ook de planning is beter."

Nieuw dit jaar was onder meer de ganzenfanfare en een kinderboerderij. Er waren ook demonstraties van roofvogels en verenigingen, en optredens van onder meer Get Ready en 'Geena and the lisa's'. De organisatoren waren tevreden over de opkomst. "Het volk kwam inderdaad wat trager op gang, maar rond 16 uur zat het terrein zaterdag al vol met mensen", vertelt Peter De Smet van vzw 'Half-Oogstfeesten Haaltert'. "Het weer is goed, wat belangrijk is want vorig jaar was de rommelmarkt uitgeregend. Alles is vlot verlopen. Dit jaar hadden we een parking van een hectare groot, waardoor de mensen niet meer langs de weg geparkeerd stonden. Het is zeker opnieuw voor herhaling vatbaar."