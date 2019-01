Oud-verkozenen ontvangen eretitel gemeenteraadslid Claudia Van den Houte

29 januari 2019

18u23 0 Haaltert Vier voormalige gemeenteraadsleden hebben de eretitel van gemeenteraadslid ontvangen op de jongste gemeenteraad.

Het gaat om Astrid De Winne, Jeannine Schotte, Dany Van den Steene en Guido De Braekeleer. Om de eretitel te kunnen ontvangen moet men onder meer minstens 12 jaar gemeenteraadslid zijn geweest. Astrid De Winne was 13 jaar, 11 maanden en 27 dagen gemeenteraadslid voor sp.a en 10 jaar en 3 dagen schepen. Jeannine Schotte was 24 jaar gemeenteraadslid voor de liberalen. Dany Van den Steene, ook een liberaal, was 29 jaar, 11 maanden en 22 dagen gemeenteraadslid en 6 jaar en 2 dagen schepen. Guido De Braekeleer was 21 jaar, 11 maanden en 8 dagen gemeenteraadslid en 3 jaar en 23 dagen schepen voor CD&V. Alleen De Winne en Schotte waren aanwezig op de gemeenteraad om hun geschenken in ontvangst te nemen.

De voorwaarden voor het toekennen van de eretitel als gemeenteraadslid werden aangepast, zodat de eretitel voortaan ook kan worden verleend op verzoek van de gemeenteraad, met instemming van de betrokkene, en niet alleen op verzoek van de voormalige mandataris.