Oud-schepen Paul Van Der Straeten terug om sp.a-lijst te duwen Claudia Van den Houte

05 september 2018

11u36 1 Haaltert Oud-schepen Paul Van Der Straeten zal de sp.a-lijst duwen in Haaltert tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Van Der Straeten was is nog 18 jaar gemeenteraadslid, 6 jaar OCMW-raadslid en 8 jaar schepen geweest in Haaltert. Aan de vorige verkiezingen nam hij niet deel, maar nu komt hij dus terug op, als lijstduwer voor sp.a. "Eigenlijk wou ik op mijn 67ste niet meer deelnemen, maar in deze tijden van rechtse regeringen en maatregelen tegen de gewone man wil ik graag nog eens mijn verantwoordelijkheid opnemen", aldus Van Der Straeten. "Ik ben ervan overtuigd dat Haaltert alleen met de socialisten erbij een sterke gemeente kan zijn." Sp.a wil inzetten op een toegankelijke en betaalbare dienstverlening voor jong en oud, zoals meer infkomensgerelateerde kinderopvang, betere jeugd- en sportvoorzieningen en een gemeentelijk woonzorgcentrum. Lijsttrekker Lisa Houtman laat nog weten binnenkort ook de andere kandidaten te zullen voorstellen.