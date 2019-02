Oscarwinnende ‘Manchester by the Sea’ vanavond te zien in De Kouter Claudia Van den Houte

19 februari 2019

09u42 0 Haaltert De BibArt Filmclub vertoont vanavond dinsdag 19 februari het Oscarwinnende drama ‘Manchester by the Sea’ in centrum De Kouter.

De BibArt Filmclub is een initiatief van de bibliotheken van Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove. Van september tot juni staat tweemaandelijks een interessante of verrassende film op het programma, professioneel ingeleid door een filmkenner.

Manchester by the Sea vertelt het verhaal van een stugge klusjesman uit Massachusetts die de voogdij krijgt over zijn neef. Daardoor wordt hij verplicht om weer deel uit te maken van een leven en een familie die hij voorgoed had opgegeven.

De film is te zien in Centrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. De inleiding start om 19.45 uur. Tickets kosten 3 euro en kunnen besteld worden via www.bibart.be of aan de balie van de bibliotheek van Haaltert.