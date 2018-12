Opnieuw vijf ruiten gesneuveld door inslag van projectiel Koen Baten

06 december 2018

14u26 0

In Denderhoutem zijn opnieuw vijf ruiten gesneuveld na een inslag van een projectiel. De feiten vonden dit keer plaats in de Molenstraat en de Ninoofsesteenweg. De politie werd opnieuw verwittigd, maar naar de daders ontbreekt nog steeds elk spoor. In Denderhoutem, Denderleeuw en Haaltert worden de bewoners al jaren geteisterd door een onbekende persoon die projectielen naar ramen afvuurt. Hij zorgde zo al voor heel wat materiële schade aan voertuigen en aan vitrines van verschillende winkels. Ook in Ninove en zelf in Liedekerke slaagt de dader de afgelopen maanden regelmatig toe. De politie voert een intensief onderzoek, maar heeft de dader nog altijd niet kunnen lokaliseren.

Op dit moment zijn er nog geen gewonden gevallen bij de incidenten, maar de politie hoopt dat ze de dader of daders snel kunnen vatten voor het verkeerd afloopt.