Op- en afrit naast gemeentehuis twee dagen dicht 16 juni 2018

02u33 1 Haaltert Op maandag 18 en dinsdag 19 juni zal de op- en afrit naast het gemeentehuis afgesloten zijn van 6 tot 17 uur.

Een aannemer zal de struiken naast de op- en afrit verwijderen en er lavendel en vlinderstruiken planten.





Aan de parking achter het gemeentehuis werden de lage struiken al verwijderd. Daar werd nu gras ingezaaid. Op die manier kan de gemeente ook de aangroei van Japanse Duizendknoop onder controle houden.





Op termijn zal bekeken worden of de begroeiing dan weer kan aangevuld worden met nieuwe struiken. Je kan de parking achter het gemeentehuis die dagen enkel bereiken via de Middelkouter.





De parkeerplaatsen vlak achter het gemeentehuis zullen tijdelijk bereikbaar zijn via de Donkerstraat. Op die parkeerplaatsen kan je parkeren met een parkeerkaart voor 2 uur lang. (CVHN)