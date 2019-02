Omleiding in Molenstraat vanaf maandag door uitbreiding muziekacademie Claudia Van den Houte

15 februari 2019

09u30 0 Haaltert In de Molenstraat in Denderhoutem zal er vanaf maandag een omleiding zijn voor de uitbreiding van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

De werken voor de uitbreiding van de academie kunnen zoals bekend eindelijk van start gaan. Op maandag 18 februari start aannemer NV Vandenbussche met de grondwerken. Daarna volgt de fundering en de vloerplaat. Tijdens de werken wordt in de Molenstraat ter hoogte van de Academie een deel van de rijweg ingenomen. Om vlot verkeer te garanderen, zal er een omleiding zijn.

Wie vanuit de Molenstraat indraait naar de sporthal (Pastorijweg) wordt verplicht verder door te rijden langs en achter de sporthal. Daar wordt het baantje richting de parking opengesteld. Zo kan je via de parking terug naar de Molenstraat. Doorgaand verkeer vanuit het Dorp richting de Schoolstraat mag wel gewoon door de Molenstraat rijden. Op de parking achter de sporthal kan je tijdens de werken niet parkeren, gezien er doorgaand verkeer is vanuit de Pastorijweg. Tijdens de openingsuren van de academie is er wel een kiss & ride-zone.

De werken zullen ongeveer een jaar duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Aan de linkerkant van de toegang wordt een extra klaslokaal bijgebouwd. Aan de rechterkant komt de polyvalente zaal vanaf de halfronde muur tot aan het voetpad. In de zaal komt een uitschuifbare tribune met 148 zitplaatsen. Naast de functie van een concertzaal voor de Academie, zullen ook de Haaltertse verenigingen de nieuwe ruimte kunnen gebruiken voor hun activiteiten.