Niptste winst ooit op Driekoningen

02u34 0 Claudia Van den Houte Het is erg close, maar Straffen Toebak heeft de zangwedstrijd op zijn naam geschreven. Haaltert Met een tiende van een punt: zo nipt heeft Straffen Toebak de Driekoningenwedstrijd van Denderhoutem gewonnen, het kleinste verschil in de geschiedenis. Het grootste feest van Denderhoutem wordt zo de jongste jaren alsmaar spannender. "Het niveau van de groepen blijft maar stijgen."

Driekoningen is in Denderhoutem het belangrijkste feest van het jaar en dat gaat gepaard met een grote zangwedstrijd. Elk jaar trekken verklede groepen naar vooraf vastgelegde locaties, waar ze een nummertje brengen en daarbij de spot drijven met - vaak lokale - gebeurtenissen van het voorbije jaar. Zaterdag was er eerst de wedstrijd voor de jeugdgroepen, die 's ochtends al van start ging. Dit jaar werd het aantal 'open huizen' - of de plaatsen waar de jeugdgroepen moesten zingen - beperkt tot 10 in plaats van 13, omdat de tijdspanne wat te kort bleek te zijn. Het legde de jeugdwedstrijd geen windeieren, want er namen dit jaar acht jongerengroepen deel, twee meer dan vorig jaar. De wedstrijd voor volwassen groepen ging zoals gewoonlijk pas 's avonds van start. Ook dit jaar hadden heel wat groepen veel tijd en moeite in hun kostuums, dansjes en teksten gestoken. De leden van Afgetrentj waren als Schotten verkleed en dreven onder meer de spot met de Haaltertse politiek en de strijd om de burgemeesterssjerp. Kwamen ook aan bod: Gomaar dat een leegstandtaks riskeert terwijl het al jarenlang een café is, de nieuwe Denderhoutemse chocolatier Anton - die ze 'Anton aus Atom' noemden, en veel meer. "We hebben drie maanden aan onze kostuums en act gewerkt", vertelt Jos Vernaillen van Afgetrentj. "Er is het voorbije jaar veel gebeurd in Denderhoutem, maar niet echt iets spectaculairs."





Claudia Van den Houte De Schotten van Afgetrentj grijpen net naast het goud.

Of zijn groep veel kans maakte om te winnen, had hij tijdens de wedstrijd het raden naar. "We weten vooraf niets van de andere groepen en tijdens de wedstrijd zien we elkaar ook niet. Maar het niveau bij de groepen stijgt wel elk jaar." Oe zitjent e? deed voor het eerst mee en viel onmiddellijk op tijdens de wedstrijd. "We stellen de reporters uit de toekomst voor", vertellen Tania Rottiers en Inge Groeninckx van Oe zitjent e?. "We komen al lang naar de Driekoningenwedstrijd kijken, maar nu wilden we ook echt eens meedoen. We hebben alvast heel wat positieve reacties gekregen." De kersverse groep viel in de smaak bij de jury en behaalde de vijfde plaats. De Kaffeklesjers deden al voor het achtste jaar mee. "We haalden onze inspiratie bij 'Cars 'n Coffee', waar de dames in rockability-stijl zijn gekleed en voegden daar pop-art aan toe", vertellen Jonas D'heer en Dimitri De Schrijver van de Kaffeklesjers. De Callboys dreven de spot met Bart De Pauw. Ze belanden op de negende plaats met hun imitatie van de Man van Melle, het typetje van de ontslagen televisiemaker.





Claudia Van den Houte De Callboys, verkleed als 'Mannen van Melle', drijven de spot met Bart De Pauw.

De Driekoningenwedstrijd is de voorbije jaren een intense strijd gewonnen. Van 2006 tot en met 2014 wonnen de Bezze-agers liefst zeven op negen keer, maar van 2015 tot 2017 won er telkens een andere groep. Dit jaar was de strijd extra spannend. Straffen Toebak behaalde haar tweede overwinning, maar met slechts één tiende van een punt voorsprong op Afgetrentj: 205,4 punten tegenover 205,3. De Bezze-agers haalden op respectabele afstand brons met 191,4. Driekoningen ging ten slotte ook opnieuw gepaard met twee sterrenworpen en een groot vuurwerk.