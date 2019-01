Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op Sint-Goriksplein Claudia Van den Houte

07 januari 2019

16u01 2 Haaltert De gemeente Haaltert houdt naar jaarlijkse gewoonte zaterdag een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners.

Dit jaar is iedereen welkom op het Sint-Goriksplein om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Van 17 tot 20 uur kan je er terecht voor sfeer, gezelligheid en nieuwjaarswensen. De gemeente zorgt voor drankjes en hapjes. Voor de kinderen is er een springkasteel en popcorn. Radio P.R.O.S. komt live uitzenden. Wie er niet bij kan zijn, kan luisteren via de livestream op www.radiopros.be.