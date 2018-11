Nieuwe vredesboom 100 jaar na einde Groote Oorlog Claudia Van den Houte

11 november 2018

17u26 0 Haaltert De gemeente Haaltert heeft 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog zondag een nieuwe vredesboom onthuld.

De vredesboom werd aangeplant op het grasperk van het Alfred Noteboomplein, tussen Kerkskenhoek en de Hoogstraat, naast het memoriaal opgedragen ter herinnering aan de 60ste verjaardag van de bevrijding van Groot-Haaltert. Het Agentschap Natuur en Bos had een oproep gelanceerd naar gemeenten om in 2018, naar aanleiding van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog, een nieuwe vredesboom aan te planten.

“100 jaar geleden werd er in veel gemeenten een vredesboom aangeplant. We hebben van Natuur en Bos de kans gekregen om een nieuwe vredesboom aan te planten. Het is een zomereik geworden”, aldus burgemeester Veerle Baeyens. Ze las nadien nog een gedicht voor van Nera Redant. “Ik had haar ter gelegenheid van deze aanplant gevraagd om een mooi gedicht te maken.”

Eerder die dag was er een eucharistieviering ter nagedachtenis van de gesneuvelden in de Sint-Gorikskerk en werden de kerkklokken geluid om 100 jaar Wapenstilstand na de Groote Oorlog te herdenken. Na de onthulling van de vredesboom was er nog een receptie in in het Sint-Martinusheem, waar de tentoonstelling ‘Leven in bezet en bevrijd gebied’ plaatsvond.