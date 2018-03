Nieuwe burgerbeweging van start GLG HAALTERT WIL INWONERS WEER DOEN GELOVEN IN POLITIEK CLAUDIA VAN DEN HOUTE

21 maart 2018

02u42 0 Haaltert De nieuwe burgerbeweging 'Goed Leven in Groot-Haaltert' (GLG Haaltert) is van start gegaan en trekt in oktober voor het eerst naar de verkiezingen. via een 'Ronde van Haaltert' wil de partij peilen naar de bekommernissen van de inwoners.

Eind november werd al bekend gemaakt dat er een nieuwe politieke partij in de maak was in Haaltert. Die krijgt nu een naam en een gezicht. 'Goed Leven in Groot-Haaltert' of kortweg GLG Haaltert is een nieuwe burgerbeweging die de burger centraal stelt "We horen dat er veel desinteresse is van de mensen in de politiek na de maandenlange politieke stilstand in Haaltert", vertelt Koen Van der Bracht van GLG Haaltert. "Bovendien merk je wanneer je de verkiezingslijsten van de andere partijen bekijkt, dat dezelfde mensen terug zullen moeten samenwerken. Ze proberen ons voor te houden dat dit zal lukken, maar dat valt te betwijfelen. Wij kunnen met iedereen aan tafel zitten zonder voorgeschiedenis en bieden dus een uitweg uit de impasse", aldus Van der Bracht.





"De Haaltenaren hebben na maanden en jaren van geruzie en stilstand een afkeer gekregen van de politiek", zegt Jo Keymeulen. "Wij willen met GLG Haaltert de inwoners er weer in doen geloven en willen dat ze zich actief betrokken voelen." Een lijst of een lijsttrekker heeft de partij nog niet. De burgerbeweging wordt voorlopig getrokken door vier mensen: Jo Keymeulen (34), hoofdverpleegkundige in het operatiekwartier van het ASZ, Yves Groeninck (41), zelfstandig ondernemer, Peter D'haeseleer (53), leerkracht geschiedenis aan het VTI, en Koen Van der Bracht (30), adjunct-auditeur bij het Rekenhof. "We zijn een kleine groep van mensen uit verschillende stielen en zijn nog op zoek naar mensen om onze beweging te versterken", legt Van der Bracht uit. "We hopen dat we mensen kunnen overtuigen om met ons samen te werken zodat de gemeente terug vooruit kan."





Infovergaderingen

GLG Haaltert start volgende week met de 'Ronde van Haaltert', een reeks infovergaderingen in elk van de vier deelgemeenten waarbij de burgerbeweging wordt voorgesteld en er wordt gepeild naar de bezorgdheden van de inwoners, die zelf ook ideeën kunnen voorstellen. "Het is de bedoeling om ons programma samen met de inwoners te schrijven", aldus Van der Bracht. Inspraak van de burger wordt alvast één van de belangrijkste punten van het partijprogramma. Zo wil GLG Haaltert de inwoners na de verkiezingen mee laten beslissen over waar de gemeente geld aan uitgeeft via een burgerbudget en een maandelijkse vergadering met inwoners over de inhoud van de gemeenteraad en het schepencollege. GLG Haaltert heeft geen politieke kleur. "In ons logo zijn alle kleuren van alle politieke partijen verwerkt, want we willen met een breed gedragen project naar de kiezer trekken", besluit Van der Bracht.