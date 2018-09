Nieuw palenparcours en vernieuwde kleuterklasjes bij basisschool Molenveld Claudia Van den Houte

21u24 0 Haaltert De leerlingen van basisschool Molenveld zijn het nieuwe schooljaar gestart met een aantal nieuwigheden op hun school.

In GO! basisschool Molenveld in Denderhoutem hebben ze tijdens de zomervakantie niet stilgezeten. Dankzij de medewerking van een zeer actief oudercomité en enkele leerkrachten die ook op vakantiedagen op de school kwamen helpen, werden zowel het schoolgebouw als de speelplaats verfraaid. Zo kunnen de kinderen zich nu ook uitleven op een nieuw palenparcours en een klimmuur. De hele speelplaats kreeg ook een nieuw likje verf. Ramen en deuren werden geschilderd en enkele kleuterklassen kregen een make-over. Zo kunnen de jongste kleuters nu genieten van een fris geverfd klasje met vernieuwd meubilair.