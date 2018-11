Nieuw gemeentebestuur voert vragenhalfuurtje voor inwoners in Claudia Van den Houte

18 november 2018

18u20 0 Haaltert Het nieuwe gemeentebestuur dat in januari aan de slag gaat, heeft zichzelf zondag voorgesteld. De nieuwe coalitie van N-VA, CD&V en sp.a kondigde alvast een vragenhalfuurtje voor inwoners aan.

“We gaan ervoor zorgen dat inspraak voor burgers geen loze woorden zijn. Aansluitend op de gemeenteraad zullen we een half uurtje voor de inwoners invoeren. De inwoners zullen op een open zitting vragen kunnen stellen aan gemeenteraadsleden en in discussie kunnen gaan”, aldus Paulette Looze (N-VA), de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Tot deze legislatuur combineerde de burgemeester die functie, maar nu worden het burgemeesterschap en het voorzitterschap van de gemeenteraad ontdubbeld.

“We zullen met het nieuwe bestuur eerder projectmatig werken in plaats van thematisch”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Onder meer op verenigingen zullen we het accent leggen.” Met vijf schepenen is er één schepenambt minder, naar aanleiding van de vermindering van het aantal gemeentelijke mandaten.

De belangrijkste bevoegdheden waren al bekend. “Ik ben professioneel bezig met alles wat te maken heeft met omgeving en zal die bevoegdheden dan ook opnemen”, aldus eerste schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V). Tweede schepen Laurent Volckaert (N-VA) is onder meer tevreden met ‘sport’: “Ik heb het reilen en zeilen van sportverenigingen van dichtbij meegemaakt, als voormalig uitbater van de cafetaria van de sporthal en als lid van de sportraad”, zegt Volckaert. Derde schepen Bart Ottoy (CD&V) wordt naast cultuur, feestelijkheden en bibliotheek, ook bevoegd voor toerisme, markten, middenstand, handel en economie, emancipatiebeleid en tewerkstelling. “Emancipatie gaat niet alleen over emancipatie van de vrouw, maar ook van mindervaliden, zwakkere mensen en met al die vrouwen in het bestuur, zal ik de emancipatie van de man ook in het oog houden”, lacht Ottoy.

De bevoegdheden openbare werken en mobiliteit zijn vierde schepen Bart Welleman (N-VA) op het lijf geschreven. “Als rijschoolinstructeur wil ik gaan naar een veilig verkeer, heringerichte straten, betere en veilige fietspaden, voetpaden die ook toegankelijk zijn voor mindervaliden, een rijbaan die snelheidsremmend werkt en koning auto uit de schoolomgevingen bannen”, aldus Welleman.

Vijfde schepen Lisa Houtman wil een “toegankelijke en betaalbare dienstverlening voor iedereen”. Ze wordt ook voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De volledige lijst van bevoegdheden:

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA): burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, militie, volksgezondheid, veiligheid, jubilea, personeel, jeugd en speelpleinwerking, IT, communicatie en participatie

Eerste schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V): ruimtelijke ordening en grondgebied, stedenbouw, gebouwen, energie, gemeentelijk structuurplan, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw en huisvesting, leefmilieu, huisvuil, hinderlijke inrichtingen, land- en tuinbouw en onderwijs.

Tweede schepen Laurent Volckaert (N-VA): financiën, begraafplaatsen, autopark en verzekeringen, kerkbesturen en sport.

Derde schepen Bart Ottoy (CD&V): feestelijkheden, toerisme, markten, bib, cultuur, middenstand, handel en economie, emancipatiebeleid en tewerkstelling.

Vierde schepen Bart Welleman (N-VA): openbare werken, groenvoorzieningen, verkeer en mobiliteit, openbare verlichting en nutsvoorzieningen.

Vijfde schepen Lisa Houtman (sp.a): sociale zaken en welzijnsbeleid, senioren, gezin en kinderopvang, dierenwelzijn.