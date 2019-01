Nieuw bestuur maakt klemtonen beleid bekend: gemeenschapswachten en meer mensen op de fiets Claudia Van den Houte

04 januari 2019

17u51 0 Haaltert Het nieuwe gemeentebestuur in Haaltert heeft een aantal klemtonen bekendgemaakt voor haar beleid de komende zes jaar. Het wil onder meer gemeenschapswachten opstarten en inzetten op een goede fietsinfrastructuur en meer publieke ruimte.

Het bestuur wil op vlak van veiligheid inzetten op buurtwerking en buurtbemiddeling. Zo wil het starten met gemeenschapswachten. “Zij kunnen een aantal taken in samenwerking met de wijkagent en de GAS-ambtenaar uitvoeren en hen extra ondersteunen”, vertelt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “We denken bijvoorbeeld aan sensibilisering wat betreft zwerfvuil en aan het proper houden van de buurt.” Verder plant de nieuwe coalitie een verkeersluw beleid in iedere schoolomgeving . “Kinderen moeten met een gerust hart naar school kunnen.” Er is volgens Baeyens ook een kordate aanpak nodig bij overlast, drugs en vandalisme. “We mogen onze kop niet in het zand steken, maar we moeten de problemen kordaat aanpakken. Geweld hoort niet thuis in onze landelijke gemeente. Waar nodig zal mobiele camerabewaking en doelgerichter patrouilleren van de politiediensten worden ingezet.”

Baeyens wil met haar ploeg ook de inwoners actief betrekken bij het beleid. “De eerste aanzet werd gegeven met de denktanken verkeer en het participatietraject van het Sint-Goriksplein. Dit zal worden uitgebreid met het vragenuurtje op de gemeenteraad. We ijveren voor een dorpsraad in iedere deelgemeente. We benutten de expertise van adviesraden, maar zetten ook andere inspraakmodellen op: dialoogtafels, buurtbemiddeling, praatcafés, wijkgesprekken…”

Op vlak van mobiliteit wil het bestuur meer mensen op de fiets krijgen. “We zien de wegen dichtslibben en het sluipverkeer maakt sommige straten onleefbaar. Er is een mentaliteitswijziging nodig waarbij mensen de fiets ook gaan gebruiken als volwaardig alternatief.” Het zal daarom inzetten op een goede en veilige infrastructuur. Zo plant het een alternatief fietspad dat alle deelgemeenten met elkaar verbindt. Nu zijn er hier en daar nog gaten in de fietsverbinding. Er zal ook worden ingezet op mobipunten, waar men vlot van vervoersmiddel kan overschakelen.

Het bestuur plant ook in te zetten op publieke ruimte en infrastructuur, en te investeren in groen en speelruimte. “Zo willen we aan de pastorij in Denderhoutem een parkzone creëren naar de sporthal.” Er zal ook worden nagedacht over een plaats voor volkstuintjes. Verder willen Baeyens en co verenigingen en vrijwilligers ondersteunen op vlak van subsidies, materiaal, vorming én infrastructuur. “We bekijken ook of er eventueel een vergoeding mogelijk is voor vrijwilligers die zich bijvoorbeeld engageren als wegkapitein aan scholen”, aldus Baeyens. Ook de mogelijkheden voor een multifunctionele zaal zullen verder onderzocht worden.

Het zorgbeleid moet toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijven en de coalitie zal ook inzetten op armoede. “We willen ervoor zorgen dat subsidies en ondersteuning bij de juiste mensen terechtkomen.”

De nieuwe schepenen en gemeenteraadsleden legden donderdagavond de eed af tijdens de installatievergadering.