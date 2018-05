Natuurpunt stelt memorandum voor 01 juni 2018

02u37 0 Haaltert Natuurpunt Haaltert stelt vanavond om 20 uur haar memorandumvoor in tennisclub Laereveld, Edestraat 99/A in Haaltert, met aansluitend vraag en antwoord aan de verschillende politieke partijen.

De vereniging vraagt om een globale visie op milieu en natuur voor Haaltert. Binnen deze visie schuift ze een aantal prioriteiten naar voor, met concrete acties en maatregelen. Die zijn vervat in een memorandum dat is opgesteld naar aanleiding van de lokale gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Vanavond stelt ze dit memorandum voor aan bezorgde burgers, pers, politici en partijen. Politieke vertegenwoordigers krijgen de kans om te reageren hoe zij willen (samen)werken om Groot Haaltert op de kaart te zetten op vlak van biodiversiteit met ongekende wandelmogelijkheden en de kinderen een gemeente te schenken vol natuur en ontdekkingen. (CVHN)