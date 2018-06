N-VA stelt lijst met 16 nieuwelingen voor 22 juni 2018

02u45 0

N-VA Haaltert heeft haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober voorgesteld. Van de 25 kandidaten - 12 vrouwen en 13 mannen - zijn er 16 kandidaten nieuw in de politiek. De eerste nieuwe kandidaat staat op plaats vier. Bart Welleman uit Kerksken is gekend van rijschool 'DriveWell'. Ook nieuwelingen Mark Beelaert, hoofdverpleegkundige in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Haaltert, Tom Sorgeloos, reporter van AtomTV en ex-Turfboer, en Sabine De Coninck, werkzaam als logistiek directeur, staan in de top tien. Nog nieuw op de lijst is onder meer Marino Verbeken, ex-journalist bij o.a. Het Laatste Nieuws, Karin Gees, zaakvoerster van kinderdagverblijf 't Kresjken in Kerksken, Anja Sonck, medewerkster van radio P.R.O.S., Sabrina De Weghe, secretaris van turnclub Sint-Paulus in Haaltert, en Filip Temmerman, zoon van Paul Temmerman, (mede)oprichter van de wielertoeristenclub WTC Terjoden-Haaltert en de Fietsclub Vriendenkring Jozef De Brouwerroute. Hans Sonck, huidig schepen en de man met het meeste aantal politiek-actieve jaren op de teller, duwt de lijst. Eerder was al bekend dat burgemeester Veerle Baeyens lijsttrekster is. Van de 25 kandidaten levert Haaltert er 10, Denderhoutem 8, Kerksken 4, Heldergem 2 en Terjoden 1. (CVHN)





Meer over Haaltert

politiek

verkiezingen