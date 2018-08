Muziek, roofvogels en magie op Atoms Campingconcert Claudia Van den Houte

08 augustus 2018

13u57 0 Haaltert Jeroen Wiggeleer, bekend als dj Franzke, organiseert op dinsdag 14 augustus het tweede 'Atoms Campingconcert'.

"De tweede editie wordt opnieuw een volksfeest voor jong en oud", vertelt Wiggeleer. "Het Atoms Campingconcert is meer dan alleen een concert, het is een totaalbeleving. Het concert wordt om 16 uur afgetrapt door Bram & Lennert. Nadien is er een roofvogelshow. Iedereen kan achteraf op de foto met de roofvogels. Dan volgt er een goochelshow met Tim Slaats, de Nederlandse 'Nicholas', en daarna een optreden van de coverband 'Chez Kit'. We sluiten de avond af met Yves Segers, die om 23.15 uur op het podium staat." Er is ook een witkap-, cava-, pastis-, en ginbar en een foodtruck. Voor de kinderen is er een springkasteel en een speeltuintje.

Het Atoms Campingconcert vindt dinsdag opnieuw plaats op camping Reamerik, in de Zonnestraat in Denderhoutem. De toegang is gratis.