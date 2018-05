Muur helt over bij afbraakwerken 11 mei 2018

Aan het kruispunt van de Hoogstraat en de Windmolenstraat in Haaltert kwamen de hulpdiensten en de politie even ter plaatse voor een muur die gevaarlijk overhelde bij afbraakwerken. Een deel van de muur zou gevallen zijn en beschadigingen aangebracht hebben aan infrastructuur van Eandis. De windmolenstraat was tijdens de interventie een tijdlang afgesloten en de politie was ter plaatse om het verkeer te regelen. De schade bleef beperkt en er vielen geen gewonden. (KBD)