Motorrijder zwaargewond na frontale aanrijding 09 mei 2018

Een motorrijder is bij een frontale aanrijding op de Stationsstraat in Haaltert zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 9 uur. De motorrijder reed in de richting van Aalst. Een Kia Sportage kwam uit de tegenovergestelde richting en wilde de baan kruisen om haar wagen te parkeren op de oprit. Hierbij kwam het tot een frontale aanrijding tussen beide voertuigen en kwam de motorrijder hard op het asfalt terecht. De schade aan beide voertuigen was groot en beide werden getakeld. De bestuurster kwam van de nachtshift op haar werk en raakte niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de rijbaan weer vrij te maken. Er was lichte verkeershinder door het ongeval. (KBD)