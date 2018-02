Moordverdachte blijft rond de pot draaien over dood weduwe (68) 07 februari 2018

02u58 0 Haaltert De moordenaar van de 68-jarige Miriam Van Poel uit Haaltert heeft vier maanden na haar dood eindelijk verklaringen afgelegd. Over de feiten zelf en het concrete motief bleef Emmanuel V. (67) weliswaar opvallend op de vlakte.

De voormalige kinesist beriep zich lange tijd op zijn zwijgrecht, maar ging onlangs toch over tot spreken tijdens een herverhoor bij de politie. "Mijn cliënt heeft voornamelijk uitleg gegeven over de omstandigheden", verduidelijkt Jorn Verminck, één van de advocaten van V. "Hij blijft erbij dat een ruzie volledig uit de hand gelopen is en heeft nog eens benadrukt dat hij niet de bedoeling had om het slachtoffer te doden."





Lippen stijf op elkaar

Over de feiten zelf hield Emmanuel V. wel nog de lippen stijf op elkaar. Een concreet motief voor de moord die op 13 oktober vorig jaar plaatsvond in het appartement van Van Poel in Middelkerke deelde de zestiger bijvoorbeeld nog niet mee aan de speurders. Het feit dat ze hem die avond wilde verlaten, was volgens kennissen van het koppel de druppel. V. greep naar een mes en stak zijn vriendin dood met vijf messteken. Beiden hadden elkaar vijf jaar geleden leren kennen in hun thuisgemeente Haaltert.





Wachten op reconstructie

Van Poel was weduwe en kocht nog samen met haar man een tweede verblijf in de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke. Nadat zijn huis onbewoonbaar werd verklaard, domicilieerde V. zich in het appartement aan de kust. De man verscheen gisterenmorgen voor een vierde keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste zijn aanhouding met twee maanden te verlengen. Het is nu wachten op een reconstructie van de feiten. Een datum voor die wedersamenstelling is nog niet gekend. (SDVO)