Modelvliegtuigen in alle soorten op fly-in The Little Wings Claudia Van den Houte

17 augustus 2018

18u49 1 Haaltert Modelluchtvaartclub The Little Wings uit Heldergem organiseert op zaterdag 25 augustus en op zondag 26 augustus een fly-in en opendeurdagen.

Tal van electrovliegtoestellen komen aan bod: vliegtuigen, heli's en multicopters, in verschillende groottes en disciplines, zoals acro, zweven, schaalvliegen, combat, enzovoort. Er is opnieuw randanimatie voor jong en oud, allerhande demonstraties en culinaire versnaperingen. Er is een ruime gratis camping beschikbaar voor mensen die meerdere dagen willen komen. Voor de kleinsten is er een springkasteel en zijn er snoepdroppingen.

De electro fly-in vindt op zaterdag 25 augustus van 10 uur tot zonsondergang en op zondag 26 augustus van 10 uur tot 18 uur plaats op het terrein van de club langs de Kambaan in Heldergem. De toegang is gratis. Meer info via www.thelittlewings.be.