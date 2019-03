Mobiele nachtwinkel ‘De Nachtboer’ voortaan ook in Haaltert en Denderleeuw Claudia Van den Houte

11 maart 2019

10u36 0 Haaltert ‘De Nachtboer’, de mobiele nachtwinkel uit Ninove, biedt zijn diensten voortaan ook aan in Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke en Roosdaal.

De mobiele nachtwinkel ging op 1 februari van start in Ninove. Je bestelt online en binnen het uur wordt de bestelling bij je thuis geleverd. De voorwaarden voor de nieuwe gemeenten zijn dezelfde als voor Ninove. In de week kan je bestellen vanaf 19 uur, vrijdag vanaf 18 uur en zaterdag en zondag vanaf 17 uur. Leveren kan al vanaf een aankoop van 10 euro (3 euro leveringskosten) en is gratis vanaf 40 euro. Je vindt er alles wat je in een gewone nachtwinkel vindt. Dranken zijn gekoeld en voeding wordt vervoerd met respect voor de temperatuur in speciale koelzakken en boxen. Klanten kunnen betalen met cash aan huis of online met bancontact.

Nog heel de maand maart kan je de diensten van De Nachtboer gratis uitproberen en betaal je dus geen verzendkosten met de promo code FREEDEV. Meer info via www.denachtboer.be.