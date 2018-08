Mini Rock lokt meer dan 4.000 toeschouwers Claudia Van den Houte

05 augustus 2018

16u00 0 Haaltert Mini Rock werd dit jaar een tropisch feestje, met de nadruk toch vooral op 'feestje'. Met niet minder dan 4.000 toeschouwers werd het immers een topeditie. Al werd ook het tropische aspect niet uit het oog verloren, met onder meer water aan halve prijs.

Omdat het kwik ook afgelopen zaterdag vlotjes richting 30 graden ging, hadden de organisatoren van Mini Rock een reeks maatregelen genomen. Vooral dan in de namiddag, tijdens Mini Rock Junior voor de kinderen. "We verkochten water aan halve prijs", legt organisator Pieter Vanderniepen uit. "Tussen 14 uur en 17 uur kreeg je voor één bonnetje twee flesjes plat water. Er werd overigens ook veel meer water verkocht dan in de voorgaande jaren. Maar we waren voorbereid, met een voorraad die ook dubbel zo groot was als anders. Rond 16 uur was er al zeshonderd liter over de toonbank gegaan."

Ook de brandweer tekende present, gezien de droogte op de festivalweide en de omliggende percelen. Het korps bracht even wat verfrissing door water over het publiek te spuiten. "We hebben de toeschouwers ook gevraagd om sigaretten te doven vooraleer ze in de vuilnisbak te gooien", klinkt het. "Met deze droogte kan één peuk al een enorm risico zijn." Voor alle zekerheid had de brandweer ook een leiding aangelegd langs beide kanten van de festivalweide. "Mocht er brand geweest zijn, dan hadden we die meteen kunnen aansluiten op een bovengrondse hydrant."

Gelukkig bleven incidenten tijdens het festival uit, op enkele wespensteken na. Het Rode Kruis kreeg in de namiddag wel af en toe een festivalganger over de vloer. "Sommigen zochten verfrissing en konden hier terecht voor onder meer koude handdoeken."

Al hadden heel wat toeschouwers ook zelf hun voorzorgen genomen, bijvoorbeeld door een parasol mee te brengen. "Met deze hitte is dat voor de kinderen geen overbodige luxe", aldus Patrick Baetens uit Liedekerke en Anne De Leenheer uit Denderhoutem. "We wisten niet of er schaduw zou zijn op de weide. We konden op het laatste nippertje nog een parasol en twee strandstoelen op de kop tikken. En het is zalig zo, zeker met een beetje wind erbij."

Ook Siegfried Weverbergh en Liselot Sleebus uit Erembodegem genoten met hun dochters Johanne (8) en Evelien (7) onder een parasol van de optredens tijdens Mini Rock Junior. "We waren vorig jaar al van de partij en wisten dus dat er geen schaduw zou zijn", klinkt het. "En met de kinderen een hele dag in de zon zitten, dat was ook niet te doen. We letten er voorts ook op dat ze voldoende drinken."

De organisatoren blikken tevreden terug op de voorbije editie, waar artiesten als Ghost Rockers, Gers Pardoel en Jebroer mee het mooie weer maakten. "Mini Rock Junior lokte 1.500 toeschouwers in de namiddag, oftewel dubbel zoveel als vorig jaar", aldus Pieter Vanderniepen. "Mini Rock lokte 's avonds dan weer 2.500 mensen. In totaal zaten we dus aan goed 4.000 bezoekers, wat een derde meer is dan vorig jaar."