Mini Rock denkt aan sproeiers en goedkoper (of gratis) water Organisatoren bereiden zich voor op tropische hitte Claudia Van den Houte

01 augustus 2018

12u00 0 Haaltert Het belooft komende zaterdag een hete editie te worden van Mini Rock. Als het kwik boven 30 graden stijgt — en dat lijkt zo te gaan zijn — dan volgen er maatregelen. Zo wordt er gedacht aan sproeiers op de weide en het halveren van de waterprijs.

De organisatoren van Mini Rock verwachten nu zaterdag opnieuw een grote opkomst. Overigens ook voor 'Mini Rock Junior', de versie voor kinderen die vorig jaar achthonderd muziekliefhebbers lokte. "Op basis van de online verkoop verwachten we dit jaar een verdubbeling van het aantal bezoekers voor Mini Rock Junior", zegt Pieter Vanderniepen van de organisatie. "We gaan dus richting 1.500 toeschouwers. Op de affiche staat onder meer Ghost Rockers en daar hebben we veel respons op gekregen. Voor Mini Rock zelf verwachten we dat de opkomst vergelijkbaar zal zijn met vorig jaar — tussen de 2.000 en 2.500 bezoekers, dus. Jebroer mag daar de aftrap geven, in de hoop dat de kinderen na Mini Rock Junior nog even zullen blijven — de Nederlandse rapper is ook heel populair bij kinderen."

Dé naam op de affiche is dit jaar zonder twijfel Gers Pardoel. Ook Yevgueni, Les Truttes, Sons, dj F.R.A.N.K. en dj Yolotanker staan op het podium.

Het belooft intussen ook zaterdag weer tropisch warm te worden. Volgens de huidige voorspellingen mogen we 31 graden verwachten op de festivalweide. "Als de temperatuur boven 30 graden stijgt, zullen we maatregelen nemen", zegt Vanderniepen. "We overwegen momenteel om dan twee flesjes plat water voor de prijs van één aan te bieden, en desnoods zelfs bekertjes water uit te delen. Dat zal afhangen van de omstandigheden. Voorts denken we er ook aan om tijdens Mini Rock Junior sproeiers op de weide te plaatsen, zodat de kinderen door de waterstralen kunnen lopen. Blijft het kwik onder 30 graden, dan nemen we geen maatregelen."

De organisatie roept intussen ook op om geen sigarettenpeuken in het gras te gooien. "De bodem is kurkdroog", klinkt het. "Reëel brandgevaar, dus. Mocht er iets gebeuren of indien er mensen onwel zouden worden, dan is het Rode Kruis overigens aanwezig."

Mini Rock vindt komende zaterdag 4 augustus plaats op de weide in de Atomveldstraat, nabij de Expressweg in Denderhoutem. Het kinderfestival begint om 13 uur en eindigt om 17 uur. Het avondfestival volgt om 17.30 uur en eindigt om 3.20 uur. Meer informatie en tickets via www.minirock.be.