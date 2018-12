Mini Museum Mussenzele houdt kerstnocturne Claudia Van den Houte

11 december 2018

12u03 1 Haaltert Het Mini Museum Mussenzele in Haaltert houdt op zaterdag 22 december haar achtste kerstnocturne.

Je kan er genieten van een gezellige kerstsfeer, kerstverlichting en kerstmuziek. Er zijn smoutebollen, warme soep en koffie te verkrijgen. Ook wordt er glühwein, een borreltje of een Tripel m aangeboden.

De kerstnocturne vindt op zaterdag 22 december vanaf 14 uur plaats in het Mini Museum Mussenzele, Mussenzele 1 in Haaltert. Iedereen is welkom voor een gezellig kerstfeestje.