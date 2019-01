Meningen verdeeld over fusie tussen K.R.C. Haaltert en FC Kerksken CVHN

11 januari 2019

22u42 0 Haaltert De voetbalclubs K.R.C. Haaltert en FC Kerksken zullen vanaf volgend seizoen fusioneren. De reacties op de fusie zijn verdeeld.

Op sociale media vinden heel wat mensen het spijtig dat er na 77 jaar een einde komt aan het bestaan van K.R.C. Haaltert als onafhankelijke club. Naast de teleurgestelde reacties - “triestig” - zagen ook verschillende mensen de fusie al een tijdje aankomen: “het moest er eens van komen” en “dit moest al een paar jaar gebeurd zijn, proficiat”. Sommigen denken dat het beter zal zijn voor de club, die zo misschien in de toekomst in een hogere afdeling zal kunnen spelen en meer toeschouwers kan lokken.

Beide voetbalclubs spelen in derde provinciale en zullen volgend seizoen verdergaan onder Haaltert-Kerksken. Samen tellen ze 200 jeugdspelers die over de drie accommodaties in Kerksken, Haaltert en Ede zullen moeten worden verdeeld.