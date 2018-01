Medewerkers PROS installeren internetradio's bij luisteraars thuis 02u33 0 Foto repro Claudia Van den Houte PROS-medewerker Gaston (l.) installeerde een internetradio bij luisteraar Marc uit Kerksken. Haaltert Radio PROS blijft niet bij de pakken zitten nadat het geen nieuwe licentie kreeg en op 1 januari van de FM-band moest. De PROS-medewerkers zijn druk bezig met intenetradio's te installeren bij luisteraars thuis en de radio zendt haar dagelijkse programma's verder uit via internet.

"De mensen kopen een internetradio en wij installeren die bij hen thuis", vertelt Peter Schepens, voorzitter van radio PROS. "Mensen die nog geen internet hadden, laten speciaal internet aansluiten om radio PROS te kunnen beluisteren. Elke dag krijgen we meerdere telefoontjes van luisteraars met de vraag om een internetradio te komen installeren, niet alleen in Haaltert, maar bijvoorbeeld ook in Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen, Galmaarden en zelfs Dendermonde. De voorbije week hebben we er al een 30-tal geplaatst en tegen eind deze week zullen het er in totaal wellicht bijna 100 zijn. Onze luisteraars zijn ons heel dankbaar dat we dit doen. Vaak staat er al een stukje taart met een tas koffie klaar. Eén keer kreeg een medewerker zelfs een biermand cadeau. Ze hebben soms tranen in de ogen. Voor mensen van 60, 70 of 80 jaar die alleen achterblijven nadat hun man of vrouw overleed, is radio PROS soms hun beste vriend. We doen de installatie kosteloos, maar vragen de mensen alleen om steunend lid te worden van radio PROS, tegen amper 10 euro per jaar."





Schenking

PROS plant ook zelf internetradio's aan te kopen bij een firma die de beste prijs biedt. "Met de 25.000 euro subsidies die we van de gemeente Haaltert zullen krijgen, plannen we in eerste instantie zo'n 200 internetradio's aan te kopen. Daarvan willen we er 100 gratis schenken aan mensen in kansarmoede en aan sommige mensen in rusthuizen in Haaltert. De andere helft zullen we verkopen tegen inkoopprijs - die de helft lager kan liggen dan de prijs die mensen in de winkel betalen - aan luisteraars in Haaltert. Al onze programma's blijven verderlopen via internet, al onze medewerkers blijven verderdoen en we blijven ook acties voor het goede doel organiseren. Het voordeel aan internet is dat er geen storingen zijn en je ons over heel de wereld kan beluisteren. Zo hebben we bijvoorbeeld heel wat luisteraars in Spanje. We hopen pioniers te zijn van internetradio in België." (CVHN)