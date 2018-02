Maria van café 't Muisken overleden 17 februari 2018

02u46 0 Haaltert Maria Matthys, gewezen uitbaatster van café 't Muisken, is overleden op 81-jarige leeftijd. Samen met haar man Cesar Van Droogenbroeck - die op 29 november overleed - richtte ze het café in 1972 op.

Hun vijf kinderen groeiden mee op in de zaak. Toen Cesar en Maria met pensioen gingen, nam eerst dochter Marina 't Muisken twee jaar over en daarna dochter Maggy. Zij heeft het café zestien jaar opengehouden, maar stopte er vorig jaar mee op 31 december. 't Muisken sloot de deuren niet lang, want op 1 februari deed dochter Bea het café weer open, mede voor hun moeder. "Het was haar droom dat 't Muisken opnieuw zou opengaan, dus heb ik dat gedaan. Ze was er zo fier op dat het café weer open was", vertelt Bea. "Onze moeder was een lieve, hardwerkende vrouw, die altijd in de weer was voor haar kinderen en kleinkinderen." Maria had al een tijdje problemen met haar gezondheid, maar toch kwam haar overlijden, na een nierfalen, overwachts voor de familie. De afscheidsplechtigheid voor Maria vindt vandaag, zaterdag 17 februari, om 10 uur plaats in de Sint-Gorikskerk in Haaltert.





(CVHN)