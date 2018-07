Maatregelen tegen pseudovogelpest voorlopig nog van kracht Claudia Van den Houte

25 juli 2018

17u38 0

De maatregelen tegen de ziekte van Newcastle of pseudovogelpest die werden genomen nadat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een besmetting vaststelde bij pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert, zijn voorlopig nog steeds van kracht.

Het FAVV had rond de besmetting verschillende zones afgebakend. De ingrijpendste voor de regio - vooral voor vinkeniers en duivenmelkers - is het toezichtsgebied met een straal van 10 km. Naast Haaltert vallen ook onder meer Erpe-Mere en Ninove binnen die zone. In Appelterre en Erpe-Mere werden er intussen ook besmettingen vastgesteld bij hobbyhouders, maar omdat het niet om bedrijven gaat, wordt er daar alleen een perimeter van 500 m afgebakend. Binnen de straal van 10 km, naar aanleiding van de besmetting bij het pluimveebedrijf in Haaltert, is het verboden om pluimvee of broedeieren te verplaatsen en zijn ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden. De maatregelen gingen na de vaststelling van de besmetting in Haaltert op 4 juli van kracht en zouden minstens 21 dagen gelden, meldde het FAVV eerder. Volgens het FAVV is het toezichtsgebied echter voor ten minste 30 dagen van kracht, waardoor de maatregelen tot op vandaag nog steeds lopen. Het FAVV bekijkt momenteel de situatie en zal later nog communiceren rond het eventuele opheffen van de zones en bijhorende maatregelen.

