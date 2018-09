Lijst Open en Liberaal telt 15 nieuwelingen Claudia Van den Houte

05 september 2018

19u07 0 Haaltert Open en Liberaal heeft haar lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haaltert. Van de 25 kandidaten zijn er 15 nieuw in de politiek.

Paul Leeman is de eerste nieuwe kandidaat, op plaats tien. Hij is de zoon van voormalig liberaal gemeenteraadslid Magda Van Den Steen en is actief in het kerkbestuur in Heldergem. Andere nieuwkomers zijn onder meer Jurgen De Nul, hoofdleider van KLJ Kerksken en lid van de jeugdraad, Veronique Baeyens, samen met partner Mario Van Impe actief in de voetbalwereld, kaatsing en carnaval, Greta De Pelsmaeker, werkzaam op de sociale dienst van de gemeente, Frank Matthys, gepensioneerd ambtenaar en al meer dan 10 jaar vrijwilliger op een palliatieve afdeling en Frieda De Gelas, vrijwilliger bij de vervoerdienst en de oppas voor senioren. "Zowat alle kandidaten hebben een link met de zorg of zijn heel zorgzaam", zegt lijsttrekker Gina Verbestel, momenteel OCMW-voorzitter en schepen. "Zo werkt Marthe Nzozi, die ook voor het eerst opkomt, in woonzorgcentrum Sint-Jozef en is Joris Van Vaerenbergh, die al voor de tweede keer op onze lijst staat, werkzaam in het O.L.V.-ziekenhuis in Aalst als logistiek medewerker."

De jongste kandidaat is Robbe Felix, 20 jaar en actief in het wielrennen, en de oudste kandidaat is lijstduwer Irene De Winter, 76 jaar . Na lijsttrekker Gina Verbestel, wordt de top drie vervolledigd door Hans Beerens en Geert Roelandt, huidig voorzitter van de partij. "We willen inzetten op gezondheid, zorg, groen, een fietsgemeente en een leeftijdsvriendelijke gemeente", aldus Verbestel.