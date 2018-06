Levenslang ongeschikt na nieuwe rit onder invloed 07 juni 2018

Stefansky P. is door politierechter Mireille Schreurs levenslang ongeschikt verklaard nadat hij op 26 mei 2016 opnieuw dronken achter het stuur was gekropen en een ongeval veroorzaakte. Met maar liefst 3,2 promille in zijn bloed reed de man tegen een geparkeerde wagen in Haaltert. Hij stopte niet en pleegde vluchtmisdrijf. Een getuige kon echter zijn nummerplaat noteren waardoor de politie snel bij de betrokkene uitkwam. In het verleden was de man al meermaals betrapt op dronken sturen. "Je rijbewijs zal dit keer nog heel lang blijven liggen bij ons op de griffie", aldus politierechter Mireille Schreurs. De poolse chauffeur zal ook nog een boete moeten betalen van 3720 euro waarvan het grootste deel met uitstel. De man kreeg naast zijn ongeschiktheid een rijverbod van drie maanden en moet alle proeven terug afleggen alvorens hij weer achter het stuur mag kruipen. (KBD)