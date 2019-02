Leerlingen basisschool De Zilverberk houden klimaattop Claudia Van den Houte

13 februari 2019

12u11 0 Haaltert Bassischool De Zilverberk in Haaltert heeft een eigen klimaattop gehouden op school.

Alle leerlingen zongen bij het begin van de schooldag eerst allemaal het klimaatlied. Alle klassen hadden vorige week gewerkt rond het thema ‘klimaat’. Tijdens de ‘klimaattop’ kregen alle klassen nu de kans om bij elkaar te gaan kijken en luisteren. Ook de ouders en grootouders waren welkom op een toonmoment in de klas van hun zoon of dochter. De kinderen uit alle klassen toonden hen trots waar ze de voorbije week mee bezig zijn geweest.

“Wanneer we de actualiteit volgen, kunnen we er niet om heen: de klimaatverandering is een onderwerp dat veel mensen en jongeren bezighoudt. Wij vinden het als school belangrijk om ook onze kinderen bewust te maken van deze problematiek”, aldus Heidi De Kerpel, directeur van basisschool De Zilverberk.