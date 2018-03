Kwb kroont zich tot slimste vereniging 24 maart 2018

Kwb mag zich een jaar lang de slimste vereniging van Haaltert noemen. Het won de eerste interverenigingenquiz. 21 ploegen uit Haaltert, Denderhoutem en Kerksken waren present. Onder hen voetbalverengingen, jeugdverenigingen, cultuur- en vrouwenverenigingen en politieke partijen. 'Kwistg met stopsels' uit Denderhoutem eindigde tweede, de derde plaats was voor de oud-KSA. Peter Leys, voorzitter van kwb die de quiz organiseerde, was in de wolken: "100 enthousiaste kandidaten, niks dan lovende commentaren en een gemotiveerd vrijwilligersteam". R





(CVHN)